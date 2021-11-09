Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 14:54 – У Житомирі всі учні ще шести шкіл вийдуть на навчання, а невакцинованих працівників будуть відсторонювати 
  • 14:39 – У міському громадському транспорті вводяться додаткові заходи безпеки на час дії «червоної» зони 
  • 16:14 – СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці: втрати держбюджету – понад 10 млн грн 
  • 10:17 – Аномальна спека та повені - це нова норма: учений зробив заяву про зміну клімату 
  • 10:15 – Ще один військовий корабель США вирушив у Чорне море 

У міському громадському транспорті вводяться додаткові заходи безпеки на час дії «червоної» зони

У Житомирі правом пільгового проїзду можна скористатися з 10:00 до 16:00. Таке обмеження не поширюється на військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та цивільного захисту населення при виконанні службових обов’язків, на дітей з багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та супроводжуючих, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вартість проїзду для школярів залишається на рівні 3 грн.

Кількість сидінь має відповідати кількості пасажирів. У салоні транспорту всім треба бути у засобах захисту. Дезінфекція транспортного засобу має бути посилена з обов’язковим провітрюванням на кінцевих зупинках.

«Під час вивчення пасажиропотоку у громадському транспорті було встановлено, що 40 % всіх пасажирів у ранковий та у вечірній час - це пільговики», - каже начальник управління транспорту і зв’язку міської ради Констянтин Підпокровний. Тому обмеження пільгового проїзду мають розвантажити громадський транспорт у години пік.

Дотримання таких правил контролюватиметься працівниками нацполіції, управління транспорту та служби контролю. Діятимуть вони, доки Житомир буде в «червоній» зоні.

zhitomir-online.com​​​
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі скасували часові обмеження для проїзду пільговиків у громадському транспорті
» У Житомирі з січня подорожчає вартість проїзду у громадському транспорті
» Маршрутки старі – ціна нова: відзавтра житомиряни будуть більше платити за проїзд
» Підвищення вартості проїзду в транспорті Житомира відбудеться вже на початку року
» У Києві можуть запровадити спецперепустки для проїзду в громадському транспорті: влада назвала умову
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
На виборах мера Харкова лідирує Терехов – екзитпол
На Донбасі зросла інтенсивність ворожих обстрілів, поранено українського військового
Кабмін виділяє ще майже чверть млрд грн на боротьбу з коронавірусом
В ООС загинув боєць танкової бригади з Дніпропетровщини
У США закликали країни Заходу зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї
Аномальна спека та повені - це нова норма: учений зробив заяву про зміну клімату
Ще один військовий корабель США вирушив у Чорне море
Правляча партія Грузії перемогла на мерських виборах, опозиція заявляє про фальсифікації
США та Євросоюз досягли угоди щодо мит на сталь та алюміній
Справа MH17: у Нідерландах запідозрили Росію у залякуванні адвокатів
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора