У міському громадському транспорті вводяться додаткові заходи безпеки на час дії «червоної» зони
- 09.11.2021, 14:39,
- Житомирщина / Події дня
У Житомирі правом пільгового проїзду можна скористатися з 10:00 до 16:00. Таке обмеження не поширюється на військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та цивільного захисту населення при виконанні службових обов’язків, на дітей з багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та супроводжуючих, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вартість проїзду для школярів залишається на рівні 3 грн.
Кількість сидінь має відповідати кількості пасажирів. У салоні транспорту всім треба бути у засобах захисту. Дезінфекція транспортного засобу має бути посилена з обов’язковим провітрюванням на кінцевих зупинках.
«Під час вивчення пасажиропотоку у громадському транспорті було встановлено, що 40 % всіх пасажирів у ранковий та у вечірній час - це пільговики», - каже начальник управління транспорту і зв’язку міської ради Констянтин Підпокровний. Тому обмеження пільгового проїзду мають розвантажити громадський транспорт у години пік.
Дотримання таких правил контролюватиметься працівниками нацполіції, управління транспорту та служби контролю. Діятимуть вони, доки Житомир буде в «червоній» зоні.
zhitomir-online.com
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