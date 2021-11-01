На Житомирщині ГАЗель виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулась із фурою, водій у реанімації, двоє пасажирів загинули на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 жовтня при виїзді з селища Брусилова. Унаслідок зіткнення вантажівок загинули двоє пасажирів та один з водіїв отримав тяжкі травми. Поліція розпочала кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, близько 14:40 на виїзді з селища у напрямку смт Попільні водій автомобіля «ГАЗель», 50-річний киянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою «Рено Магнум» під керуванням 29-річного жителя Брусилівської громади.
У результаті ДТП водій ГАЗелі отримав тяжкі тілесні ушкодження та був ушпиталений до реанімаційного відділення Брусилівської лікарні. Двоє його пасажирів, жителі м. Києва, віком 67 та 94 років, загинули на місці події.
Правова кваліфікація події - ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин.
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