У Бердичеві мопедист влетів у електроопору - керманич загинув на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталась увечері 30 жовтня у м. Бердичеві. Унаслідок зіткнення з електроопорою загинув 40-річний водій мопеда, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо з’ясовано, що близько 18:50 водій мопеда "Honda", 40-річний житель райцентру, рухаючись по вул. Одеській, не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору.
Від отриманих унаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці пригоди.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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