На Житомирщині за перші дні "червоної" зони поліцейські зафіксували понад 200 порушень встановлених обмежень
- 01.11.2021, 10:26,
- Житомирщина
За останню добу 31 жовтня в області виявлено 827 нових випадків захворювання на COVID-19, від ускладнень хвороби померли 15 людей. Поліцейські закликають громадян відповідально поставитися до рекомендацій медиків та контролюють дотримання необхідних обмежень в умовах картину. Так, упродовж 30-31 жовтня за порушення встановлених правил складено 224 протоколи, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Нагадаємо, щодоби у населених пунктах області працюють понад 50 рейдових груп поліцейських та працівників Держпродспоживслужби, представників інших служб та органів місцевого самоврядування. За минулі дві дні правоохоронці перевірили майже тисячу суб’єктів господарювання. Із 224 зафіксованих ними правопорушень за перші дні "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки, дві третини (173) – це ігнорування громадянами вимог щодо використання засобів індивідуального захисту (ч. 2 ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП). Інші зафіксовані правопорушення стосуються порушень, вчинених працівниками розважальних та торговельних закладів, інших установ, а також водіями транспортних засобів встановлених обмежень щодо режиму діяльності.
Загалом же з початку 2021 року працівники поліції склали майже 14,7 тисяч адміністративних протоколів за вказані правопорушення.
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