За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 827 нових випадків Covid-19
- 01.11.2021, 09:37,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 8276 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 15 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомляє директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 01.11.2021 (за минулу добу – 31 жовтня) зареєстровано 827 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 117221 випадок захворювання, 96117 людей одужали, 2438 випадків закінчились летально.
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