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На Житомирщині на залізниці знайшли тіло загиблого машиніста

Подія сталася вранці 29 жовтня в межах залізничної станції «Чорнорудка» Вчорайшенської громади Бердичівського району. На місці події працює слідчо-оперативна група районного відділу поліції, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 4:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівників залізничної станції «Чорнорудка» про виявлення на першій колії трупа людини. Попередньо, чоловік отримав травми несумісні з життям та загинув на місці. Про загиблого відомо, що він працював машиністом на вказаній станції.

Нині причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

Усі обставини події правоохоронці з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.


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