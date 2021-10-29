На Житомирщині на залізниці знайшли тіло загиблого машиніста
- 29.10.2021, 12:43,
- Житомирщина
Подія сталася вранці 29 жовтня в межах залізничної станції «Чорнорудка» Вчорайшенської громади Бердичівського району. На місці події працює слідчо-оперативна група районного відділу поліції, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Близько 4:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівників залізничної станції «Чорнорудка» про виявлення на першій колії трупа людини. Попередньо, чоловік отримав травми несумісні з життям та загинув на місці. Про загиблого відомо, що він працював машиністом на вказаній станції.
Нині причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.
Усі обставини події правоохоронці з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.
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