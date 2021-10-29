Директор "Житомирводоканалу" анонсував підвищення тарифів на водопостачання

Директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін анонсував підвищення тарифів на водопостачання у наступному році, про це він повідомив під час свого звіту, передає Замкова гора.
За його словами це пов'язано із низкою факторів, зокрема, здорожчанням вартості електроенергії та зростанням рівня заробітної плати по всій країні, це, зокрема, 35 відсотків складової тарифу на водопостачання.
"Зростання вартості енергетичних ресурсів автоматично вплинуло на вартість товарів та послуг, які ми використовуємо для того, щоб забезпечити безперебійність роботи нашого підприємства. 5% наших витрат - це реагенти, вартість яких також залежить від вартості електричної енергії та газу і ми очікуємо, що можливо на них також буде зростати ціна. Вартість металу, трубопроводів, запірної арматури, вартість спеціалізованої техніки - ми очікуємо, що також буде змінюватись через те, що змінюється вартість енергетичних ресурсів. Цей стрибок вплинув на економіку всієї країни і для того, щоб системно забезпечувати водопостачання нашого міста, ми не можемо проігнорувати цей неприємний і вкрай важкий для нашого населення фактор, але ми маємо діяти безперебійно. Тому, ми очікуємо, що зміни тарифу в 2022 році будуть і будуть вони застосовані з 01.01.2022 року", - зазначив Андрій Нікітін.
На скільки зросте тариф Андрій Нікітін у своєму звіті не уточнив.
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