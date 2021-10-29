Під Житомиром у ДТП загинув 15-річний мопедист

Дорожньо-транспортна пригода сталась увечері 28 жовтня на 120 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Великих Кошарищ Глибочицької громади. У результаті загинув 15-річний місцевий житель. Триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, близько 18.30 водій мопеда «Honda», здійснюючи маневр розвороту на автошляху, зіткнувся з автомобілем "Peugeot" під керуванням 31-річного жителя м. Радомишля, який рухався в попутному напрямку.
У результаті ДТП мопедист, 15-річний житель Глибочицької громади, від отриманих травм загинув на місці.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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