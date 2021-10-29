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Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 1266 випадків Сovid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1266 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 27 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомляє ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр”, станом на 09:00 28.10.2021 (за минулу добу – 28 жовтня) зареєстровано 1266 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 114226 випадків захворювання, 95459 людей одужали, 2394 випадки закінчились летально.

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