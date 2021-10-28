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На Житомирщині під час пожежі загинула 93-річна жінка

28 жовтня о 04:43 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в с. Горбулів Черняхівської територіальної громади Житомирського району, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

На місці події з’ясувалося, що вогонь вже встиг повністю охопити дах дерев’яного житлового будинку площею 65 кв. м, перекинувся на розташовану впритул цегляну господарчу будівлю та дерев’яний сінник, що знаходився неподалік. Пізнє виявлення пожежі та відповідно пізнє сповіщення екстрених служб сприяли поширенню пожежі.

Осередок загоряння знаходився на дерев’яному перекритті оселі біля димаря пічного опалення. Звідти вогонь поширився і всередину оселі, і на інші будівлі.

Вже за годину рятувальники зупинили вогонь в межах зазначеної площі, ще за годину пожежу ліквідовано. Під час ліквідації загоряння на ліжку однієї з кімнат рятувальники виявили тіло 93-річної власниці обійстя без ознак життя. Загибла проживала сама. Вогнем знищено 16 кв. м стіни та покрівлю житлового будинку, господарчу будівлі, сінник та 3 т сіна.

На гасіння залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при встановлені та експлуатації пічного опалення. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
На Житомирщині під час пожежі загинула 93-річна жінка

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