Житомирщині отримає 179 флаконів препарату Біовен, який застосовують для лікування хворих на Covid-19
- 28.10.2021, 12:32,
- Житомирщина
Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб "БІОВЕН (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)" згідно з наказом №2345 від 25.10.2021, про це повідомили у пресцентрі МОЗ, передає Замкова гора
.
Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.
Згідно із розподілом, Житомирщина отримає 179 флаконів цього препарату. Ліки на Житомирщину доставлять 3 листопада.
рейтинг:
-
- 0
-