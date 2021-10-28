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Житомирщині отримає 179 флаконів препарату Біовен, який застосовують для лікування хворих на Covid-19

Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб "БІОВЕН (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)" згідно з наказом №2345 від 25.10.2021, про це повідомили у пресцентрі МОЗ, передає Замкова гора.

Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Згідно із розподілом, Житомирщина отримає 179 флаконів цього препарату. Ліки на Житомирщину доставлять 3 листопада.
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