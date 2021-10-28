Під Житомиром Skoda збила чоловіка, потерпілий помер у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 27 жовтня в селі Сінгурі Житомирського району. 61-річний пішохід, який потрапив під колеса автомобіля, за кілька годин помер у лікарні. Поліцейські встановлюють усі обставини у рамках кримінального провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Попередньо, 55-річний водій автомобіля «Skoda Octavia», житель Житомирського району, близько 18:25 на 192 км автодороги Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський вчинив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
У результаті 61-річний житомирянин отримав тяжкі травми та був ушпиталений до Житомирської обласної лікарні. Однак лікарям не вдалось врятувати його життя.
Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.