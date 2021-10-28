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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 1668 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1668 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 28 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомляє ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр”, станом на 09:00 27.10.2021 (за минулу добу – 27 жовтня) зареєстровано 1668 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 112960 випадків захворювання, 94932 людини одужали, 2367 випадків закінчились летально.

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