За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 1668 нових випадків Covid-19
- 28.10.2021, 09:43,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1668 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 28 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомляє ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр”, станом на 09:00 27.10.2021 (за минулу добу – 27 жовтня) зареєстровано 1668 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 112960 випадків захворювання, 94932 людини одужали, 2367 випадків закінчились летально.
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