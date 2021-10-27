На Житомирщині з рейок зійшли 10 вантажних вагонів, через це кілька пасажирських поїздів затримуються
- 27.10.2021, 13:08,
- Житомирщина
Через схід 10 порожніх вагонів вантажного поїзда на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням. Так, наразі поїзд № 764 Одеса-Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку — орієнтовно на 4 години, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає Замкова гора
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Про можливі затримки інших рейсів повідомлятиметься додатково. Просимо вибачення за незручності та закликаємо слідкувати за офіційними повідомленнями компанії та оголошеннями на вокзалах.
Схід вантажних вагонів стався сьогодні, 27 жовтня, неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій. На місце події виїхала комісія АТ «Укрзалізниця», причини сходу розслідуються. Також надано наказ на виїзд відновлювальних поїздів для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій.
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