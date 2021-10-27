На Житомирщині ВАЗівка злетіла у кювет, водій загинув на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 жовтня поблизу с. Звинячого Бердичівського району. Унаслідок потрапляння автомобіля у кювет загинув його водій. Триває встановлення обставин автопригоди, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Близько 16:30 години до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілим, що сталась на 29 км автодороги Бердичів – Погребище – Іллінці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-2101, 39-річний бердичівлянин, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Унаслідок ДТП водій отримав травми та загинув.
Усі обставини та причини, що призвели до автопригоди, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.
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