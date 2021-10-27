З 30 жовтня Житомирщина та ще шість областей переходять до "червоної" зони

З 30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області переходять до "червоної" зони карантинних обмежень, про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов
, передає Замкова гора
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За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.
Зокрема,
-забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, -проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.