У Житомирі відновили рух тролейбусів на Великій Бердичівській
- 27.10.2021, 10:28,
- Житомирщина
У Житомирі відсьогодні відновили рух тролейбусів вулицею Велика Бердичівська, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
.
"27.10.2021 відновлюється рух тролейбусних маршрутів по вулиці Великій Бердичівській в напрямку від вулиці Жуйка до вулиці Театральної. Міський електротранспорт працюватиме у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, маршрути тролейбусів, які курсують Великою Бердичівською між вулицями Жуйка та Театральна, змінили через провалля у асфальті, яке утворилось неподалік першої міської лікарні.
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