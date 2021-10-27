За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 286 нових випадків Covid-19
- 27.10.2021, 09:29,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 286 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 23 людини, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомляє ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр”, станом на 09:00 27.10.2021 (за минулу добу – 26 жовтня) зареєстровано 711 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 111292 випадки захворювання, 94696 людей одужали, 2339 випадків закінчились летально.
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