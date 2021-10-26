Найближчим часом Житомирщина та ще чотири області України перейдуть до "червоної" зони

Житомирщина та ще чотири області найближчим часом перейдуть до "червоної" зони карантинних обмежень, про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова
, передає Замкова гора
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За його словами, п'ять регіонів країни перейшли в червону зону карантину за показниками ряду індикаторів. Зокрема, йдеться про Львівську, Житомирську та Луганську області.
"Ми від МОЗ направили подання до Секретаріату Кабміну, буде засідання держкомісії ТЕБ і НС завтра або після завтра. І буде прийнято рішення, я впевнений на 100%, буде прийнято рішення про введення червоного рівня в декількох областях: Львівська, Житомирська, Луганська" - сказав міністр.
Ще про дві області Ляшко не згадав. Однак відомо, що Рівненська та Миколаївська області переходять в червону зону карантину з 26 жовтня. Рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.