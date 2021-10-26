Центр вакцинації із спортивної зали школи №6 у Житомирі переїде до приміщення Богунської районної ради
- 26.10.2021, 09:53,
- Житомирщина
Центр вакцинації від Covid-19 із спортивної зали житомирської школи №6 переїде у приміщення Богунської районної ради, відповідне рішення ухвалили під час позачергового =14755]виконкому
міської ради, передає Замкова гора
.
У актовій залі Богунської районної ради центр вакцинації запрацює з 1 листопада, до цього часу житомирян вакцинуватимуть у шостій школі.
"Там велике приміщення, є окремо вхід і вихід і можна розділити потоки, а приміщення спортивної зали у школі до цього менш пристосоване", - зазначила у ході виконкому в.о начальника управління охорони здоров'я міської ради Ірина Шкап.
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