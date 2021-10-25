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На Житомирщині чоловік побив співмешканку і поки жінка перебувала у лікарні наніс травми її 8-річній доньці

24 жовтня до поліції надійшло повідомлення від жительки Бердичівського району про побиття співмешканцем її доньки. Під час перевірки обставин, правоохоронці з’ясували, що, допоки жінка знаходилась у лікарні, він наглядав за трьома дітьми. Під час спілкування з малими заявниця і дізналась про травмування середньої доньки та звернулась за допомогою, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

За вказаною заявницею адресою терміново виїхали працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції, ювенальний інспектор та представники служби у справах дітей територіальної громади.

31-річна жінка розповіла поліцейським, що проживає разом зі співмешканцем, який є батьком її найменшого 7-річного сина. Двоє старших дітей, 12 та 8 років, народилися у першому шлюбі заявниці. Днями вона потрапила у лікарню через травми, отримані у результаті побиття співмешканцем. Таким чином усі троє дітей опинились під його наглядом.

24 жовтня жінці стало відомо, що від рук чоловіка постраждала 8-річна донька, що і змусило жінку зателефонувати до поліції.

Для перевірки інформації правоохоронці виїхали за адресою, вказаною матір’ю як місце перебування її дітей. Наявність травм у дитини підтвердилась. Відтак нині травмована дівчинка та її братики перебувають під наглядом лікарів, до вирішення питання щодо безпечності їх подальшого перебування у родині.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин події та ступеня тяжкості отриманих дитиною травм.
На Житомирщині чоловік побив співмешканку і поки жінка перебувала у лікарні наніс травми її 8-річній доньці
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