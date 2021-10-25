Через провалля на Бердичівській змінили схеми руху деяких тролейбусів

Через провалля, яке утворилось на проїжджій частині на вулиці Велика Бердичівська поблизу першої міської лікарні, змінили схеми руху деяких тролейбусів, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
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На період перекриття відбудуться наступні зміни в русі міського електротранспорту:
Тролейбусний маршрут №1 курсуватиме по кільцю в напрямку: "вул.Київська – вул. В.Бердичівська – вул.Вітрука – вул. Київська".
Тролейбусний маршрут №2 курсуватиме до вул. Космонавтів та зворотному напрямку.
Тролейбусний маршрут №15-А курсуватиме до Залізничного Вокзалу та зворотному напрямку.
Тролейбусний маршрут №4-А курсуватиме до обласної лікарні та зворотному напрямку.
Тролейбусний маршрут №15 тимчасово не функціонуватиме.