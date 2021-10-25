На Житомирщині нетверезий водій буса зіткнувся із легковиком - двоє людей загинули, ще двоє - отримали травми

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 жовтня близько 09.40 в смт Брусилові. Унаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє людей та ще двоє - отримали травми. За результатами освідування водій одного з транспортних засобів перебував у нетверезому стані. Поліція розпочала досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Transporter», 26-річний житель Брусилівської громади, рухаючись вулицею селища, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2101» під керуванням 67-річного жителя Коростишівської громади.
У результаті ДТП водій ВАЗівки та його 57-річна дружина загинули на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса «Volkswagen», 28-річна жителька Київської області та 40-річна киянка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
За результатами обстеження у водія «Volkswagen» було зафіксовано стан алкогольного сп'яніння (1,6 проміле).
Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин.
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