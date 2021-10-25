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За добу 24 жовтня на Житомирщині зареєстровано 1042 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1042 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 13 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомляє ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр”, станом на 09:00 25.10.2021 (за минулу добу – 24 жовтня) зареєстровано 1042 нові лабораторно підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 110295 випадків захворювання, 93620 людини одужали, 2286 випадків закінчились летально.
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