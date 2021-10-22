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За добу до житомирських лікарень шпиталізували рекордну кількість хворих на Covid-19

У Житомирі новий антирекорд: за добу госпіталізували 60 хворих на COVID-19, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.

До Лікарні №1 госпіталізували 6 пацієнтів, Лікарня №2 прийняла 54-ох хворих. До обласної дитячої лікарні доправили семеро дітей.

За словами медичного директора КП "Лікарня №2" Віктора Помирляну, за останню добу у закладі використали 1,7 тонни рідкого кисню. Медичний директор каже, що навіть у пікові навантаження навесні використовували щонайбільше тонну - тонну двісті кисню. Станом на ранок сьогодні у Лікарні №2 перебуває 255 пацієнтів з COVID-19. Сам же медичний заклад може розгорнути 300 "ковідних" ліжок.

Як повідомив медичний директор КП "Центр первинно-медико санітарної допомоги" Олександр Косміна, за вчорашній день провакцинувалося 1659 осіб.
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