Приміщення судів у Житомирі "замінував" 31-річний чоловік, псевдомінер виявився раніше судимим та перебував під домашнім арештом

21 жовтня поліцейські перевіряли приміщення 6 судових установ у м. Житомирі щодо наявності вибухонебезпечних предметів через анонімне телефонне повідомлення про загрозу безпеці людей. Цього ж дня оперативники кримінальної поліції Житомирського РУП спільно зі співробітниками УСБУ встановили автора дзвінка. Нині 31-річний чоловік затриманий, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Повідомлення про замінування надійшло на спецлінію «102» близько 09:50 від чоловіка, який не назвався.
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного управління поліції, працівники вибухотехнічної служби главку, кінологи зі службовими собаками, патрульні та інші підрозділи поліції.
З судових установ було евакуйовано близько 400 працівників та відвідувачів, а також тимчасово обмежено доступ до їх приміщень.
Фахівці вибухотехнічної служби поліції провели обстеження 5 будівель 6 судів у м. Житомирі і жодних небезпечних предметів не виявили.
Водночас за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Опрацювавши наявну інформацію та провівши низку розшукових заходів, оперативники кримінальної поліції Житомирського райуправління спільно зі співробітниками УСБУ в області встановили, що дзвінок було здійснено з телефона 31-річного житомирянина.
"Чоловік раніше уже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських, притягувався до кримінальної відповідальності, а нині перебуває під цілодобовим домашнім арештом на період розслідування низки майнових злочинів, в яких він підозрюється", - повідомив начальник Житомирського РУП Сергій Синявський.
Слідчі поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Триває встановлення усіх обставин події. Мобільний термінал, з якого було здійснено дзвінок, вилучено.
Санкція ст. 259 ККУ передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.