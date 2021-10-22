На залізничному вокзалі Коростеня відкрили пункт вакцинації від Covid-19
- 22.10.2021, 12:42,
- Житомирщина
На залізничному вокзалі Коростеня відкрили пункт вакцинації від Covid-19, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає Замкова гора
.
"З 21 жовтня — першого дня запровадження нових правил безпечних перевезень — такі пункти вакцинації відкрилися на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку «Дія»), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
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