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На залізничному вокзалі Коростеня відкрили пункт вакцинації від Covid-19

На залізничному вокзалі Коростеня відкрили пункт вакцинації від Covid-19, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає Замкова гора.

"З 21 жовтня — першого дня запровадження нових правил безпечних перевезень — такі пункти вакцинації відкрилися на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку «Дія»), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.


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