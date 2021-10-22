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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 1144 випадки Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1144 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 25 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 22.10.2021 (за минулу добу – 21 жовтня) зареєстровано 1144 нові лабораторно підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 107158 випадків захворювання, 92595 людей одужали, 2232 випадки закінчились летально.
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