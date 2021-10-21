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У Житомирі перевіряють повідомлення про замінування приміщення суду, людей евакуйовують

Нині поліцейські перевіряють 5 судових установ, розташованих в обласному центрі. 21 жовтня близько 9.50 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

До приміщень, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи ГУНП в області та Житомирського РУП, патрульні поліцейські та інші екстрені служби.

Нині триває евакуація відвідувачів та працівників, а також обмеження доступу до потенційно небезпечної території. Поліцейські вибухотехніки розпочали обстеження приміщень.

У Житомирі перевіряють повідомлення про замінування приміщення суду, людей евакуйовують

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