Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:40 – Україна веде переговори з Англією щодо купівлі ракет через загрозу з боку РФ 
  • 09:37 – Повінь в Індії та Непалі: 1,6 тис. будинків зруйновані, загинули понад 100 людей 
  • 09:32 – Сьогодні набувають чинності карантинні правила пасажирських перевезень 
  • 09:28 – В Україну йде лютий холод з "мінусами": як довго буде негодити 
  • 09:26 – Іспанська “Барселона” здолала київське “Динамо” 

У Житомирі двоє водіїв намагались відкупитись від патрульних - один пропонував 20 тис. гривень, інший - 500 доларів

Патрульні затримали водіїв за пропозицію неправомірної вигоди, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

На автодорозі Київ - Ковель - Ягодин інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Skoda, за перевищення встановленого обмеження швидкості.

Під час спілкування з патрульними водій вирішив уникнути відповідальності та запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Не зважаючи на усне попередження від патрульних про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжив наполягати на своєму та отримав постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.

Інший випадок трапився на автодорозі Житомир – Ставище. За порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автівку Chevrolet. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, водій, щоб уникнути відповідальності, запропонував інспекторам 200 гривень неправомірної вигоди. На 45-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.

За порушення правил дорожнього руху інспектори патрульної поліції вже в місті на вулиці Покровській зупинили автомобіль Ford.
Під час спілкування з водієм та перевірки документів останнього, патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння громадянин запропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн, після чого збільшив суму до 500 доларів. В результаті отримав протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння)

На вулиці Шевченка інспектори патрульної поліції повідомили водію автомобілю ЗАЗ про порушення ним правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.
Спілкуючись з 39-річним водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння у медичному закладі водій відмовився у встановленому законом порядку.

Громадянину повідомили, що на нього буде складено протокол про адміністративну відповідальність. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, водій запропонував патрульним винагороду в розмірі 20000 гривень.

Інспектори оформили на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Користування зовнішніми освітлювальними приладами).
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині патрульні зупинили за перевищення швидкості легковик, автівка виявилась у розшуку
» У Житомирі нетверезий водій пропонував хабар патрульним, аби уникнути відповідальності
» Віз із собою наркотики та намагався відкупитись - у Житомирі затримали водія у стані наркотичного сп'яніння та наркотиками в автівці
» У Житомирі чоловік у стані наркотичного сп'яніння пропонував хабар патрульним: поспішав на роботу, де працює водієм маршрутки
» У Житомирі оштрафували відомого автоблогера, який своєю Audi припаркувався посеред пішохідної Михайлівської
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна веде переговори з Англією щодо купівлі ракет через загрозу з боку РФ
Сьогодні набувають чинності карантинні правила пасажирських перевезень
В Україну йде лютий холод з "мінусами": як довго буде негодити
Іспанська “Барселона” здолала київське “Динамо”
Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік за основу: основні показники
Повінь в Індії та Непалі: 1,6 тис. будинків зруйновані, загинули понад 100 людей
Кораблі-примари. На березі острова в Японії через поштовхи вулкану Сурібаті спливли кораблі часів Другої світової війни
Радбез ООН збирається на засідання через ракетні випробування КНДР
В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією: понад 20 затриманих
В Японії почалося виверження вулкану
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора