У Житомирі двоє водіїв намагались відкупитись від патрульних - один пропонував 20 тис. гривень, інший - 500 доларів

Патрульні затримали водіїв за пропозицію неправомірної вигоди, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
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На автодорозі Київ - Ковель - Ягодин інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Skoda, за перевищення встановленого обмеження швидкості.
Під час спілкування з патрульними водій вирішив уникнути відповідальності та запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Не зважаючи на усне попередження від патрульних про кримінальну відповідальність за такі дії, водій продовжив наполягати на своєму та отримав постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
Інший випадок трапився на автодорозі Житомир – Ставище. За порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автівку Chevrolet. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, водій, щоб уникнути відповідальності, запропонував інспекторам 200 гривень неправомірної вигоди. На 45-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
За порушення правил дорожнього руху інспектори патрульної поліції вже в місті на вулиці Покровській зупинили автомобіль Ford.
Під час спілкування з водієм та перевірки документів останнього, патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння громадянин запропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн, після чого збільшив суму до 500 доларів. В результаті отримав протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння)
На вулиці Шевченка інспектори патрульної поліції повідомили водію автомобілю ЗАЗ про порушення ним правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.
Спілкуючись з 39-річним водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння у медичному закладі водій відмовився у встановленому законом порядку.
Громадянину повідомили, що на нього буде складено протокол про адміністративну відповідальність. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, водій запропонував патрульним винагороду в розмірі 20000 гривень.
Інспектори оформили на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Користування зовнішніми освітлювальними приладами).