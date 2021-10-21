У Житомирській області зафіксовано найвищий показник захворюваності на Covid-19, за добу- 1562 нові випадки
- 21.10.2021, 09:20,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1562 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 18 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 21.10.2021 (за минулу добу – 20 жовтня) зареєстровано 1562 нові лабораторно підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 106014 випадків захворювання, 92293 людини одужали, 2207 випадків закінчився летально.
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