Через підвищення температури, "Житомиртеплокомуненерго" призупинило теплопостачання міста
- 20.10.2021, 15:58,
- Житомирщина
Через підвищення температури, КП "Житомиртеплокомуненерго" призупинило теплопостачання міста, про це повідомили на підприємстві, передає Замкова гора
.
Теплопостачання призупинили через підвищення температури повітря, нині середньодобовий показник температури перевищує +8 градусів.
Котельні не працюватимуть попередньо до суботи, якщо ж в суботу середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів, то котельні не працюватимуть ще певний період.
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