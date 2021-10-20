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Через підвищення температури, "Житомиртеплокомуненерго" призупинило теплопостачання міста

Через підвищення температури, КП "Житомиртеплокомуненерго" призупинило теплопостачання міста, про це повідомили на підприємстві, передає Замкова гора.

Теплопостачання призупинили через підвищення температури повітря, нині середньодобовий показник температури перевищує +8 градусів.

Котельні не працюватимуть попередньо до суботи, якщо ж в суботу середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів, то котельні не працюватимуть ще певний період.
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