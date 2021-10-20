До лікарні шпиталізували однорічну дитину, мати якого, будучи напідпитку, не реагувала на плач малюка

Уночі на одній з вулиць обласного центру перехожі помітили жінку, яка гуляла, не звертаючи уваги на плач власної дитини у візку. Як з’ясувалось, матір перебувала у стані сп’яніння. Ювенальні поліцейські оформили адміністративні матеріали відносно 34-річної містянки та спрямували їх на розгляд суду. З родиною працюють соціальні служби, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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У ніч з 14 на 15 жовтня до поліції надійшло повідомлення від перехожих, які звернули увагу на плач дитини на вулиці пізньої пори, близько 2:00. На їх очах маля кілька разів ледве не випало зі свого візка, намагаючись самостійно звідти вилізти. Матір же не звертала жодної уваги на це.
На місці події поліцейські опитали очевидців події та виявили, що 34-річна жінка перебуває у дещо неадекватному стані. Вона визнала, що вжила кілька пляшок слабоалкогольного напою. За таких обставин правоохоронці прийняли рішення про доставлення 1-річної дитини до міської лікарні, де її обстежили та залишили у безпечних умовах.
Ювенальні поліцейські провели з жінкою профілактичну роботу та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Як з’ясували правоохоронці, у неї є ще одна малолітня дитина, яка на час нічної прогулянки знаходилася з бабусею.
"Нині матеріали спрямовані на розгляд суду, - повідомила начальник сектору ювенальної превенції Житомирського РУ поліції Вікторія Жубро. – З родиною працюють фахівці соціальних служб. Якщо матір не зробить висновків та будуть фіксуватися повторні випадки недогляду за дітьми, вирішуватиметься питання про позбавлення її батьківських прав".