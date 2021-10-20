Через забутий електрообігрівач продуктами горіння отруїлись двоє студенток агротехколеджу

У Житомирі через забутий увімкнений електрообігрівач, який загорівся, продуктами горіння отруїлись двоє студенток агротехколеджу Житомира, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.
20 жовтня о 00:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Житомирського агротехнічного коледжу.
По прибуттю до місця виклику підрозділів ДСНС було встановлено, що пожежа виникла в одній із кімнат на п’ятому поверсі гуртожитку. Рятувальниками було організовано евакуацію 107 осіб.
Вже у 01:16 пожежу ліквідовано. Через отруєння продуктами горіння до центральної дитячої міської лікарні госпіталізовано двох дівчат 15 та 16 років.
За попередньою інформацію, студентка 1-ого курсу залишила у кімнаті увімкнений електрообігрівач, який і загорівся. До лікарні потрапили двоє дівчат із сусідньої кімнати.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.