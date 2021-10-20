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За минулу добу на Житомирщині 640 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 640 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 18 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 20.10.2021 (за минулу добу –19 жовтня) зареєстровано 640 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 104452 випадки захворювання, 92025 людей одужали, 2189 випадків закінчився летально.
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