За минулу добу на Житомирщині 640 нових випадків Covid-19
- 20.10.2021, 09:09,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 640 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 18 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 20.10.2021 (за минулу добу –19 жовтня) зареєстровано 640 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 104452 випадки захворювання, 92025 людей одужали, 2189 випадків закінчився летально.
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