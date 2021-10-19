З 23 жовтня свою роботу відновить центр вакцинації у шостій школі Житомира

На час шкільних канікул на базі спортивної зали ЗОШ №6 (майдан Короленка, 7) знову працюватиме тимчасовий пункт вакцинації. Зробити щеплення тут можна буде з 23 жовтня, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
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"Від суботи на період канікул, коли діти у школі відсутні, пункт вакцинації діятиме і на базі ЗОШ№6", - наголошує заступниця міського голови Марія Місюрова. Вона також додала, що відзавтра в Центрі вакцинації, що діє в ТЦ «ОЛДІ", змінюється графік роботи: щепитися тут можна буде з 10:30 до 19:00 з перервою. Змінюється режим роботи пункту вакцинації на базі Укрпошти: отримати вакцину буде можливість: щосереди з 10:00 до 15:00.
Розпорядок роботи пункту вакцинації на базі ЗОШ №6 (майданКороленка, 7) та Центру щеплення ТЦ "ОЛДІ" (вул. Грушевського, 5):
- з понеділка по п’ятницю: з 10:30 до 19:00, перерва з 13:45 до 14:15;
- субота: з 08:30 до 19:00, перерва з 13:45 до 14:15;
- неділя та святкові дні: з 08:30 до 14:00.