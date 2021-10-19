На Житомирщині нетверезий велосипедист врізався у мопед - водій останнього у реанімації
- 19.10.2021, 12:03,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 жовтня близько 18.30 у смт Чоповичах Малинської громади, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, 72-річний місцевий житель, рухаючись велосипедом вулицею селища, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з мопедом «Дельта», за кермом якого перебував 28-річний житель громади.
У результаті ДТП водій мопеда отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до реанімаційного відділення Коростенської лікарні.
Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. За результатами освідування, водій велосипеда перебував у стані сп’яніння (1,6 проміле).
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