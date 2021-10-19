На Житомирщині розшукують 11-річну дівчину, яка пішла до школи і не повернулась

Відділом поліції №1 Житомирського районного управління поліції встановлюється місце знаходження 11 річної Коханівської Аліни, жительки с. Великі Кошарища, Глибочицької територіальної громади, яка 18.10.2021 пішла до школи та до теперішнього часу місце її знаходження невідомо, про це повідомили на ФБ-сторінці "Розшук дітей ГУНП Житомирщини", передає Замкова гора
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Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, худоролява, волося русяве, коротке, одягнена у сірі штани, куртка з однієї сторони чорна, з іншої кофейна.
При собі має рюкзак синьо-жовтого кольорую.