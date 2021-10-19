За добу 18 жовтня у Житомирській області зареєстровано 202 нові випадки COVID-19
- 19.10.2021, 09:16,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 202 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 18 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 19.10.2021 (за минулу добу – 18 жовтня) зареєстровано 202 нові лабораторно підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 103812 випадків захворювання, 91742 людини одужали, 2171 випадок закінчився летально.
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