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Житомирські прикордонники виявили 142 кг червоної ікри, яку намагались сховати у причепі вантажівки

На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили червоної ікри на понад чверть мільйона гривень, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Замкова гора.

Учора в пункт пропуску Виступовичі для проходження прикордонно-митного оформлення прибула вантажівка марки «Mercedes» іноземної реєстрації під керуванням 35-річного громадянина Республіки Білорусь.

Під час огляду автомобіля #прикордонники відділу Овруч спільно зі співробітниками митниці виявили майже 142 кг ікри риб лососевих порід виробництва Росії. Чоловік без належного митного оформлення намагався ввезти ікру в Україну, розмістивши її в причепі транспортного засобу.

Наразі іноземця притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Ікру, сума оцінки якої склала 255,6 тисячі гривень, вилучено представниками Житомирської митниці.
Житомирські прикордонники виявили 142 кг червоної ікри, яку намагались сховати у причепі вантажівки

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