Житомирські прикордонники виявили 142 кг червоної ікри, яку намагались сховати у причепі вантажівки

На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили червоної ікри на понад чверть мільйона гривень, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Замкова гора.
Учора в пункт пропуску Виступовичі для проходження прикордонно-митного оформлення прибула вантажівка марки «Mercedes» іноземної реєстрації під керуванням 35-річного громадянина Республіки Білорусь.
Під час огляду автомобіля #прикордонники відділу Овруч спільно зі співробітниками митниці виявили майже 142 кг ікри риб лососевих порід виробництва Росії. Чоловік без належного митного оформлення намагався ввезти ікру в Україну, розмістивши її в причепі транспортного засобу.
Наразі іноземця притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Ікру, сума оцінки якої склала 255,6 тисячі гривень, вилучено представниками Житомирської митниці.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.