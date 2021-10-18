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На Житомирщині обвинувачений у вбивстві до смерті побив свого товариша по чарці

Увечері 17 жовтня у с. Веселівці під час розпиття спиртного виник конфлікт між двома чоловіками. У результаті з’ясування стосунків один з них отримав травми голови та згодом помер у лікарні. Поліцейські затримали причетного до події. Нині у рамках досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 18.45 до Коростенського райуправління поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень жителю с. Веселівки. На місце події вирушила слідчо-оперативна група.

Поліцейські зібрали першочергові свідчення та слідову інформацію. Попередньо, увечері 17 жовтня в приватному будинку вживали спиртне 38-річний місцевий житель та його гість, 33-річний житель с. Васьковичів. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого молодший завдав старшому травми.

Чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. Медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму та рани голови. Однак, попри зусилля лікарів, за кілька годин чоловік помер.

Поліцейські затримали 33-річного учасника події у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Чоловік визнав свою провину. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлено, що затриманий з грудня 2017 року перебуває у статусі обвинуваченого у вбивстві, вчиненому влітку того ж року та нині триває судовий розгляд.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Триває встановлення всіх обставин події.

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