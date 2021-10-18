У центрі Житомира BMW влетів у стовп, водій отримав травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 жовтня близько 00.40 в обласному центрі. Унаслідок автопригоди травми отримав водій "BMW", про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо встановлено, що 33-річний житомирянин, керуючи автомобілем "BMW" та рухаючись вулицею Перемоги, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою.
У результаті ДТП керманич отримав тілесні ушкодження, його було доставлено до травматологічного відділення місцевої лікарні.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
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