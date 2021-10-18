Після масового захворювання гравців на Covid-19 житомирське "Полісся" повертається до тренувань та готується до гри із "Кривбасом"

Житомирське “Полісся” через захворювання великої групи футболістів на COVID-19 вимушено пропустило 4 поспіль поєдинки в Чемпіонаті України з футболу серед команд І ліги, нині команда повертається до тренувального процесу та починає підготовку до матчу із криворізьким "Кривбасом", про це повідомляє пресслужба клубу, передає Замкова гора.
Зазначимо, що перші випадки захворювання на Covid-19 у команді почались перед виїздом до Луцька, де "вовки" мали проводити чергову гру у рамках розіграшу Першої ліги України з футболу. Після цього команда пропустила чотири матчі поспіль.
"Хтось щойно з ліжка приєднався до команди, хтось вже почав робити невеликі пробіжки. Та мала група, яка продовжувала тренування - це все одно поки замало. Тому зараз на перший план виходить характер. Але для нас найважливіше - це здоров'я наших футболістів. Якщо людина ще не готова, ми не можемо змусити його грати. Але ті хто може зіграти бодай п’ять хвилин - готові виходити та грати хай навіть і п’ять хвилин. Хто 15, хто 20 хвилин. Ми будемо виходити зі стану футболістів. Але нас стає більше і це - добре", - сказав головний тренер "Полісся" Юрій Калитвинцев.
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