За минулу добу на території області зафіксовано 704 нові випадки Covid-19
- 18.10.2021, 09:27,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 704 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 12 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 101983 випадки захворювання, 90678 людей одужали, 2108 випадків закінчились летально.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 103610 випадків захворювання, 91068 людей одужали, 2153 випадки закінчились летально.
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