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У Коростишеві під час з'ясування стосунів 19-річний парубок до смерті побив 34-річного опонента

Уранці 14 жовтня на одній з вулиць міста було виявлено тіло чоловіка. Медики констатували його смерть. Відповідно до експертного висновку чоловік загинув унаслідок завданих травм. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдав 19-річний місцевий житель. Нині розпочато досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 7.00 до поліції у м. Коростишеві надійшло повідомлення від медиків «швидкої», які констатували смерть чоловіка, який знаходився на вулиці поблизу багатоповерхівки. Під час зовнішнього огляду поліцейські виявили на тілі загиблого сліди побиття, відтак його направили для проведення судово-медичної експертизи.

Водночас правоохоронці розпочали низку першочергових заходів для встановлення особи загиблого та з’ясування всіх обставин події. Вони опитали місцевих жителів та оглянули прилеглу територію. Також вивчили записи з камер відеоспостереження, встановлених у місті. У результаті поліцейські з’ясували, що загиблий - 34-річний житель місцевої громади.

За висновками експертів смерть чоловіка настала унаслідок завданих травм голови. Тож слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Оперативники карного розшуку відтворили події минулої ночі та встановили причетного до побиття загиблого – 19-річного коростишівця. Парубок визнав свою провину.

Попередньо, уночі 14 жовтня між ними виник конфлікт, тож чоловіки на вулиці почали з’ясовувати стосунки. У результаті молодший з опонентів завдав травм старшому. Нині у рамках розпочатого досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин.

Законодавством умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.
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