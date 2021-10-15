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На Житомирщині рятувальник вртяував жінку, яка впала у криницю

13 жовтня заступник начальника 26 Державної пожежно-рятувальної частини смт Романів ГУ ДСНС України у Житомирській області лейтенант служби цивільного захисту Євген Левик у позаслужбовий час проявив мужність, врятувавши 65 – річну жінку, про це повідомили у ДСНС області, передає Замкова гора.

Перебуваючи у своїх батьків в с. Врублівка Романівської громади, Євген збирався цього дня на службу. Приблизно о 7:15 ранку до нього звернулася сусідка з проханням допомогти витягнути сусідську бабусю, яка впала у криницю. Коли жінка виганяла худобу, то почула крики її сусідки про допомогу. 65-річна жінка вже близько 2 годин перебувала у криниці на глибині 8 метрів. Вона мало рухалася та з останніх сил трималася за водогінну трубу, води в середині було близько 1,5 метра. Євген Левик, не гаючи часу, одягнувся та кинувся їй на допомогу.

Аби спуститися на дно криниці, рятувальник скористався металевою драбиною та мотузкою, прив’язаною до ременя. Потім він прив’язав бабусю ременем до іншої мотузки, а вже сусіди і батьки допомагали витягувати жінку на поверхню. Сам же Євген підпирав знесилену бабусю знизу, при цьому страхуючи, щоб та не зірвалася і знову не впала донизу.

Медики, яких викликали на місце події, перевдягнули потерпілу у сухий одяг, а потім госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. У бабусі спостерігалося переохолодження організму, серйозних ушкоджень під час падіння вона не зазнала.
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