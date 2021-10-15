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На "Житомирводоканалі" чергова аварія - центр міста буде без води

Через аварію на насосній станції "Житомирводоканалу" центр Житомира залишився без водопостачання, про це повідомили у міському інформаційному центрі, передає Замкова гора.

"Через аварію на насосній станції центр міста залишився без водопостачання, тривають ремонтні роботи. Вдновлення водопостачання - після усуненення аварійної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Точний час відновлення водопостачання у повідомленні не уточнюють.
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