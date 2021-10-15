За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 860 випадків Covid-19
- 15.10.2021, 09:42,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 860 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 8 людей, про це повідомили у МОЗ, передає Замкова гора
.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 101983 випадки захворювання, 90678 людей одужали, 2108 випадків закінчились летально.
"За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1177, медпрацівників – 170)", - повідомили у МОЗ.
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