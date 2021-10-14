У Житомирі відкрили пам’ятний знак "Захисникам України у війні з російським агресором"

"Захисникам України у війні з російським агресором". Пам’ятний патріотичний знак відкрили у Житомирі у День українського козацтва, свято Покрови та День захисників і захисниць України, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.
"Сьогодні, у велике свято, ми відкриваємо пам’ятник. Я мріяв, що його ми відкриємо тоді, коли останній солдат залишить поле бою. Та ми не можемо чекати. Цей пам’ятник важливий не тільки для сімей загиблих, для дітей, що стоять з портретами свої батьків. Це важливо для всього Житомира. Я певен: через 50 років сюди приходитимуть діти, будуть класти квіти та дякувати Героям, яких немає", - каже міський голова Сергій Сухомлин.
Композиція складається з чотирьох гранітних стел та бронзових фігур. Тут - український військовий, волонтер, медпрацівниця та доброволець. Авторка проєкту Дарина Євпак каже, ідею втілити вдалося.
20 сходинок композиції символізують шлях, яким бійці підійматися вгору. На кожній сходинці – напис місця бойових дій, де загинули житомирські бійці.
Фігура солдата - це пам'ять про воїнів, які стоять на стражі захисту своєї країни. Зброю солдат тримає донизу. Тобто воїн – не у бойовій позиції, а на стражі.
Медсестра зображена молодою: це уособлення молодих дівчат, які тільки отримали медичну освіту, а дехто, ще не закінчивши навчальний заклад, пішов на поле бою. Старшою від медичної сестри зображено волонтершу - образ жінки з народу.
Доброволець скульптурної композиції схожий на козака. У нього зброя, яку не видають військовим. Бронежилет, черевики, штани, татуювання у вигляді тризуба – все це уособлює звичайну людину, яка з доброї волі стала на захист своєї країни.
Шлях від сходинок до Сонця передають сірі гранітні вертикальні елементи. А Сонце – це те, до чого прагнуть українці - до цілісної України разом із Кримом та Донбасом.
Дарина Євпак відмічає: "Майстри, які були долучені до реалізації такої важливої для міста справи, були надзвичайно фаховими та відповідальними. Обсяг роботи був дійсно великим. Вирізати та обшліфувати гранітні брили суцільними – непросто. А особливо вдало та досконало передав всю ідею львівський скульптор Володимир Цісарук. А скульптури – це основна частина композиції".
Скульптури виконані із бронзи. Основна композиція – з граніту: габро і покостівка. Декоративні елементи, як-от Сонце, Україна, - з нержавіючої сталі.
Загальна кошторисна вартість - 7 млн грн. Це кошти бюджету громади Житомира.
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