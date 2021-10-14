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Поблизу Житомира на ходу загорілась ГАЗель, яка перевозила хліб

На Житомирщині, поблизу с. Новоселиця, загорілась ГАЗель, яка перевозила хліб, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

14 жовтня о 09:07 до Служби порятунку «101» від місцевого мешканця надійшло повідомлення про займання авто поблизу с. Новоселиця Житомирського району, що на території Попільнянської громади. По прибуттю чергового караулу ДСНС було встановлено, що горить кабіна автомобіля Газель, яка перевозить хліб по торгівельним точкам району.

Вогонь вже поширився на термокузов. О 09:27 проведено локалізацію та охолодження, також рятувальники перекрили вентелі для подачі газу. О 09:45 пожежу ліквідовано. Травмованих не має. Вогнем знищено кабіну та пошкоджено термокузов автомобіля.

Ймовірна причина пожежі розгерметизація паливної системи, а саме газу.
Поблизу Житомира на ходу загорілась ГАЗель, яка перевозила хліб

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